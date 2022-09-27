Dallıca'da yollar yenileniyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dallıca Mahallesi'nde doğalgaz altyapısı geçen ve bozulma meydana gelen yolların tamamında bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına başladı.

İlçe genelinde üst yapı çalışmalarına hızla devam eden Nazilli Belediyesi, Dallıca Mahallesi'nde doğalgaz yatırımları nedeniyle deforme olan cadde ve sokakların tamamında yenileme faaliyetlerine başladı.

İş makineleri ile kazınan yolların yaya ve araç trafiğine hızla açılması için eş zamanlı olarak parke taşı döşeme çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Nazillimizde göreve geldiğimiz ilk günden bu yana doğalgaz, telefon, internet ve kanalizasyon altyapısı tamamlanan tüm noktalarda yollarımızı yenileyeceğimizin sözünü vermiştik. Kentimizin her geçen gün gelişen ve büyüyen noktalarından biri olan Dallıca Mahallemizde geçtiğimiz yıllarda döşemeleri yapılan doğalgaz boruları nedeniyle yollarımızda deformeler oluşmuştu. Kullanılamaz duruma gelen bu noktalarda iş makinaları ile kazıma işlemlerimiz yapılıyor. Aynı zamanda yolumuzu kısa sürede trafiğe açmak için eş zamanlı olarak kilit parke taşı döşeme çalışmalarımızı yürütüyoruz. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha iyi ve güzel işler yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Çalışmalarından dolayı Nazilli Belediyesi ekiplerine teşekkür eden Dallıca Mahallesi sakinleri, geçiş güzergahında yer alan ve sık kullanılan cadde ve sokaklarda yürütülen faaliyetlerden büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.