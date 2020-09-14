Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Ziraat Bankası ile iş ortaklığı başlattı

Başkan Güngör, “Birlik olarak yetiştiricimize 2 yıl önce kurduğumuz Damızlık Düve Çiftliği ile hizmetler daha da arttı. Damızlık düvenin yanında yem tedariki konusunda da hizmet vereceğiz” dedi.

Başkan Güngör bu işbirliğinin aynı zamanda, Türkiye'de özellikle küçük ölçekli işletmelerde görülen ve buzağı ölümlerinde etken olan besleme ve bakım sorunu ile işletmelerin nakit ihtiyacının karşılanabilmesi için dişi hayvanların et üretimi amacıyla kestirilmesi sorununa da çözüm getireceğine inandığını söyledi.

Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Sedat Güngör konuyla ilgili açıklamasında “Bu iş birliği kapsamında yetiştiricilerimizden alınan hayvanların bakım ve beslenmesi, uzman teknik personellerimiz tarafından ADSYB Damızlık Düve Çiftliğimiz'de yapılacak. Kaliteli spermalar ile tohumlanmış, ayak ve meme yapıları düzgün, ıslah edilmiş kaliteli hayvanlar başta ilimiz olmak üzere ülkemiz yetiştiricilerine satılacaktır ve böylece kaliteli düve temini ile ülkemiz hayvancılığına önemli katkı sağlanması hedeflenmektedir. Birliğimiz ve Ziraat Bankası iş modeli ortaklığında bakılacak hayvanların kaba yem ihtiyacı da sözleşmeli üretim modeliyle üretilecektir. Yonca ve silajlık mısır üretimi konusunda sözleşme imzalanan yetiştiricilere ürün bedelinin belirli bir kısmı avans olarak verilecek, kalan kısmı ise ürünün teslim tarihinde ödenecektir. Bu uygulama ile yetiştiriciler pazar sorunu yaşamadan planlı şekilde üretim yapacaklar ve ürünlerini gerçek değeriyle satarak bedelini ürünü teslim ettiklerinde peşin olarak tahsil edeceklerdir. Böylece hem Birliğimiz ortaklığı, daha uygun maliyetle yem tedarik edecek, hem de yem üreten yetiştiricilerimiz kazanç sağlayacaktır” dedi.

“Hayvan ithalatını sonlandırıp ihracatçı konuma geçmeyi hedefliyoruz”

Birlik olarak milli düşündüklerini ve Türkiye'nin hayvan ihraç eden ülke konumuna gelmesini hedeflediklerini kaydeden Başkan Güngör, “Yetiştiricilerimizin sağlıklı, kaliteli düve ve kaliteli kaba yem temininde yaşadığı zorluklar ve dişi danalarını piyasa koşullarının altındaki fiyatlara satma hususlarındaki sorunlarına çözüm üretmeyi amaçlıyoruz. Birliğimiz tarafından 2018 yılında kurulan Damızlık Düve Çiftliği ile yetiştiricilerimize hizmet verilmektedir. Ziraat Bankası ile yapılan ortaklığımız ile birlikte hizmetlerimiz daha da artacaktır, orta ve uzun vadeli yatırım ve planlamalar yapabilecektir. Bu işbirliği ile ülkemizin hayvan ithalatının sonlandırılmasına katkı sağlamayı, hatta büyükbaş hayvancılıkta ihracatçı konuma geçmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.