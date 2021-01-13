Datça'da 200 kilogram mandalina ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde sivil toplum örgütleri öncülüğünde hayırsever bir vatandaşın bahçesinden toplanan 200 kilogram mandalina ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.

Dayanışmanın en güzel örneklerinden biri Datça'da gerçekleşti. Datça Kültür Sanat Dayanışması'nın girişimi ve Datça Arama Kurtarma Gönüllüleri ile Datça Engelim Olmayın Derneği'nin işbirliği ile yaklaşık 200 kilo mandalina hep birlikte toplanarak, ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Datçalı turizmci hayırsever bir vatandaşın mandalina bahçesinde sabah erken saatlerde buluşan üç sivil toplum örgütünün gönülleri, şarkılarla türkülerle ağaçlardaki mandalinaları tek tek toplayarak, kasalarda biriktirdiler ve arabalarla ihtiyaç sahiplerine teslim ettiler.

Datça Kültür Sanat Dayanışması, düzenlenen etkinlikle ilgili olarak, Datça Arama Kurtarma Gönüllüleri'ne, Datça Engelim Olmayın Derneği'ne, bahçesindeki mandalinaları ihtiyaç sahiplerine bağışlayan hayırsever vatandaşa ve dağıtımda gereken her türlü desteği vereceğini bildiren Datça Belediyesi'ne teşekkür ettiler.