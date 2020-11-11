IHAAW121224-GEN/11-11-2020 - Datça'da can dostlara anlamlı bağış (Fotoğraflı) Mehmet Ölmez MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Datça ilçesinde yolcu transfer şirketlerinin başlattığı kampanya ile barınakta bulunan 65 köpeğe mama desteğinde bulunulacak. Datça'da faaliyet gösteren iki tane yolcu transfer şirketi ortaklaşa başlattıkları projeyle barınakta bulunan 65 adet köpeğe kış boyunca mama desteği sağlama kararı aldı. Datça'daki firmalar tarafından ‘Gözünüz arkada kalmasın, minik dostlarınız bize emanet' sloganıyla başlatılan proje kapsamında barınakta bulunan 65 adet köpeğe kış boyunca mama desteği verilecek. Yolcu transferinde alınan ücretin yüzde yirmibeşi bu proje için ayrılacağını belirten yetkililer, herkesi bu projeye destek olmaya çağırdı. (OD-Y) 11.11.2020 12:13:01 TSI NNNN