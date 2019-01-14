Datça'da fırtına asırlık ağacı kökünden söktü

Muğla'nın Datça ilçesinde etkili olan fırtına asırlık karabiber ağacını kökünden söktü. Fırtınanın uçurduğu çatının bir aracın üzerine düşmesi sonucu büyük maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre; Datça'da dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına Kızlan Mahallesi Değirmenaltı mevkiinde bulunan Ahmet Atıtlmış'a ait yazlığı vurdu. Evin bahçesinde bulunan asırlık karabiber ağacını kökünden söken fırtına, bahçe duvarı ve verandayı yıktı. Veranda ve çatıdan uçan parçalar, bahçede park halinde olan Ahmet Atılmış'a ait aracın üzerine düştü.

Evi, bahçesi ve verandasında büyük hasar oluşan Ahmet Atılmış, fırtınanın oluşturduğu hasarın yaklaşık 7-8 bin lira olduğunu belirtti.