Datça'da restoran yangını

Muğla'nın Datça ilçesinde akşam saatlerinde özel bir şirkete ait atıl durumdaki turizm tesisinde yangın çıktı. Çıkan yangında tesisin mutfağı ve eklentisinde bulunan müştemilat cayır cayır yandı.

Yangın akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıktı. İlçeye Bağlı İskele Mahallesi kent Park yanında bulunan Ilıca Camping alanında dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Kısa sürede tüm tesisi saran alevler ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

Bir süredir kullanılmayan tesislerde evsizlerin barındığı öğrenilirken, yangınında ısınma amaçlı yakılan ateşten çıktığı tahmin ediliyor.

Polis tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.