Davutlar Kapalı Pazar Yeri'nin çatısı yenileniyor

Kuşadası Belediyesi tarafından Davutlar Mahallesi'nde bulunan Kapalı Pazar Yeri'nin çatısında bakım çalışması başlatıldı. Kısa süre içerisinde tamamlanacak olan tadilatta, çatının olumsuz hava şartları nedeniyle zarar gören kısımları yenilenecek.

Kuşadası'nda bir süre önce etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına, Davutlar Mahallesi Balkan Sokak'ta bulunan kapalı pazar yerinin çatısının bir kısmına zarar verdi. Bunun üzerine Kuşadası Belediyesi, bölge sakinlerinin ve pazarcı esnafının durumdan olumsuz yönde etkilenememesi için harekete geçti. 5 bin 600 metrekarelik alan üzerine kurulu olan pazar yerinin çatısında Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından bakım çalışması başlatıldı. Çalışmada önce uzay çatının hasar gören kısmı söküldü. Daha sonra çatının monte edileceği makas bağlantı sistemi kurularak demir profiller yenilendi. Tadilat, polikarbon malzemeden üretilen çatı kaplamasının monte edilmesiyle sona erecek.