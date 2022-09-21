Davutlar Mahallesi yeni yollarına kavuşuyor

Kuşadası Belediyesi, alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları çerçevesinde Davutlar Mahallesi'ne 68 bin 202 metrekarelik yeni yol daha kazandırdı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde sürdürülen çalışmalarla 20 sokak ile 4 caddenin tüm alt ve üst yapısı bütünüyle yenilendi.

Kuşadası Belediyesi, Türkmen ve İkiçeşmelik Mahallelerinin ardından Davutlar Mahallesi'nde başlattığı alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından kanalizasyon hattı döşenen ve içme suyu hatları yenilenen Davutlar Mahallesi'nde ilgili kurumlar tarafından elektrik, telefon ve internet alt yapıları yenileniyor. Alt yapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda ise Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yağmur suyu hatları ve parke döşeme çalışması yürütülüyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalarla 25 sokak ile 4 caddeye, 63 bin 794 metrekaresi kilit parke olmak üzere toplam 68 bin 202 metrekare parke taşı döşeyen Kuşadası Belediyesi ekipleri, 7 bin 30 metre bordür ile 3 bin 227 metre oluk imalatı gerçekleştirdi.

Çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kuşadası Belediyesi ekipleri, yenileme çalışmalarına Güler, Güner, Taç ve Savoğlu sokaklar ve Halil Soykut Caddesi ile devam edecek. Planlanan çalışmalar ile Davutlar Mahallesi kısa süre içerisinde 5 bin 270 metrekare daha yeni yola kavuşacak.