Davutlar Mahallesi'ne 40 milyonluk yatırımla sorunlar çözülüyor

Kuşadası Belediyesi, altyapı yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Davutlar Mahallesi'nde başlattığı yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Atatürk, Cengiz Topel ve Menderes caddelerinin ardından bağlantı yollarına da sıcak asfalt döküldü.

Kuşadası Belediyesi, kentin sorunlarına uzun vadeli çözüm getirmek amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yürüttüğü alt ve üstyapıyı yenileme çalışmalarda uzun süredir hizmetten mahrum kalan Davutlar Mahallesi'ne yatırımlarını sürdürüyor. Kuşadası Belediyesi tarafından Davutlar Mahallesi'ne yapılan 40 milyon TL'lik yatırım ile 15 sokak ve 5 caddede başlatılan yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi ekipleri, son olarak Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri tarafından içme suyu hattı yenilenen Davutlar Mahallesi'nde başlattığı üstyapı yenileme çalışmalarında hızla ilerliyor. Bir buçuk ayı geride bırakan çalışmalarda ekipler, yaklaşık 15 bin metrekareyi kapsayan 12 sokakta kilit parke serme çalışmalarını tamamladı. Çınarlı Sokak ve Yedi Eylül Caddesi'nde ise imalat çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından Atatürk, Cengiz Topel ve Menderes caddelerinin ardından bağlantı yollarını kapsayan alanda da sıcak asfalt dökümü gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak aydınlatma sistemlerinin de bağlantı çalışmalarına başlayan ekipler, kaldırımlarda gerçekleştirdiği tercihli bordür serme işlemlerine devam ediyor.

“Yeni yollarımız bize konfor sağlayacak”

Davutlar Mahallesi Muhtarı Erol Yağcıoğlu, çalışmalardan çok memnun kaldıklarını belirterek “30 yıldır kimsenin hizmet vermediği Davutlar Mahallesi'nde Başkan Ömer Günel öncülüğünde sorunlar giderilmeye başlandı. Yıllardır altyapı problemleri ve ulaşım sorunu yüzünden konforumuz azalıyordu. Çalışmalar tamamlandığında yeni yollarımız bize konfor sağlayacak. Ekipler, burada yoğun mesai harcıyor ve çalışmalar hızlı ilerliyor. Yakında yeni yollarımıza kavuşacağız. Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür ederiz” dedi.