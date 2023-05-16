Davutlar Mahallesi'nin yolları yenileniyor

Kısa süre önce Cumhuriyet Mahallesi'nde 34 bin metrekarelik 22 sokakta alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayan Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler son olarak Davutlar Mahallesi'nin 18 sokak ve 5 caddesinde başladığı yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından Kuşadası'nda uzun yıllardır çözüm bekleyen alt ve üst yapı sorunları bir bir çözülmeye devam ediyor. Çalışmalar son olarak alt ve üst yapısı bütünüyle yenilenen Cumhuriyet Mahallesi'nin ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Davutlar Mahallesi'nde başladığı yenileme çalışmalarına devam ediyor. İlgili kurumlarla iş birliği içerisinde sürdürülen çalışmalarda ilk etapta Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri tarafından içme suyu hattı yenilenen alanda Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, üst yapı çalışmalarına başladı. Ekipler, Erdoğan Sokak'ta yürüttükleri kilit parke mefruşat çalışmalarını tamamlarken, Şennur ve Nuhay Sokak ile bağlantı yollarında çalışmalarına devam ediyor. Sıcak asfalt için zemin söküm işlemleri tamamlanan Atatürk, Cengiz Topel ve Menderes caddelerinde tesviye işlemi sürüyor. Aydınlatma sistemlerinin de yenileneceği çalışmaları mahalle sakinleri memnuniyetle karşılıyor.