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Davutlar MYO 2020-2021 Akademik Kurul toplantısı gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Davutlar Meslek Yüksekokulu (MYO) 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul toplantısı gerçekleşti.


Toplantıya, Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Aziz Bostan, müdür yardımcıları ve akademik personel katılım sağladı. 2020-2021 Akademik yılında Davutlar MYO Ailesine katılan öğrenci sayılarının ve öğretim elemanlarının akademik performansının değerlendirildiği toplantıda, bu yıl için belirlenen hedefler, program oryantasyonları ve uzaktan eğitim süreci konuları ele alındı. Toplantı, öğretim elemanlarının görüş ve önerilerini paylaşmasıyla son buldu.

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