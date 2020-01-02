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Davutlar MYO öğrencilerine çikolata eğitimi verildi

Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Görevlisi Ahu Sezgin’in yürüttüğü Temel Pastacılık Teknikleri dersi kapsamında Aşçılık ve İkram Hizmetleri Programı öğrencilerine ’Çikolata ve Çikolatalı Ekmek Yapımı’ eğitimi verildi.

Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Görevlisi Ahu Sezgin'in yürüttüğü Temel Pastacılık Teknikleri dersi kapsamında Aşçılık ve İkram Hizmetleri Programı öğrencilerine 'Çikolata ve Çikolatalı Ekmek Yapımı' eğitimi verildi.


Davutlar MYO Uygulama Mutfağı'nda, Şef Bayram Umut tarafından verilen eğitimde, öğrenciler çikolata yapımının her aşamasını uygulayarak öğrendi. Öğrenciler eğitici ve zevkli geçen eğitim sırasında çikolata hakkında merak ettikleri tüm detayları öğrenme fırsatı buldular.


Eğitim sonunda, Davutlar MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Aziz Bostan, katkılarından dolayı Şef Bayram Umut'a Teşekkür Belgesi takdim etti.

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