Davutlar MYO'da işbirliği etkinliği gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) sektör işbirliği kapsamında Kuşadası'ndaki özel bir otelin yöneticileri Davutlar Meslek Yüksekokulu'nu (MYO) ziyaret etti.

Ziyarette öğrenciler ile bir araya gelen otelin Genel Müdürü Serkan Yıldırım, yönetim kadrosundan Muhasebe Müdürü Aygün Özcan Demirsar, İnsan Değerleri Müdürü Nazlı Albayrak, F&B Müdürü Mehmet Çavuş, Mutfak Şefi Mustafa Ay ve Gıda Mühendisi Deniz Kazak, kendilerini tanıtarak otel ve olanakları hakkında bilgi verdi. Davutlar Meslek Yüksekokulu ve otel arasında gerçekleştirilen işbirliğinin devam etmesinin kararlaştırıldığı etkinlik, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.