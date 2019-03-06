Davutlar MYO'dan ödül yağmuru

AYDIN (İHA) – ADÜ Davutlar Meslek Yüksek Okulu (MYO), Dünya Şefler Birliği (WACS) tarafından Yunanistan'ın Selanik kentinde bu yıl 11.'si düzenlenen Güney Avrupa Aşçılık Şampiyonası'na damga vurdu.

Şampiyonada ADÜ Davutlar MYO Öğretim Üyesi, WACS Dünya Kültürel Mutfak Mirası Komisyon Üyesi ve ayrıca Türkiye adına Güney Avrupa Aşçılık Şampiyonası'nda jüri üyesi olarak görev alan Şef Emrah Köksal Sezgin'in başkanlığını yaptığı Gastronomi Derneği takımı 8 altın, 3 gümüş, 2 bronz madalya ve 1 merit kazandı.

ADÜ Davutlar MYO takımından Aşçılık Programı öğrencileri bireysel kategorilerde; Kadir Erdönmez “Kuzu tabağından 1 Merit”, Berkan Tumantozlu Restoran tatlı tabağından 1 Bronz”, Enes Akbaş “Balık tabağından 1 Gümüş” ve bununla beraber üniversiteler arası ekip yarışmasından 3 altın madalya ile Güney Avrupa'nın en iyi üniversitesi ödülünü elde etti. Davutlar MYO, şampiyonada toplamda 11 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya ile Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.