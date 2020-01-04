Davutlar MYO'dan sosyal sorumluluk projesi

Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, Öğretim Görevlisi Bilge Sevim Okuyan'ın yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projeleri dersi kapsamında, Kuşadası Huzurevi'ni ve Özel Pamuk Bakım Merkezi'ni ziyaret etti.

Zihinsel, ruhsal, bedensel engelli bakım hizmetlerini gerçekleştiren Bakım Merkezi'nin kütüphane oluşturma projesine katkıda bulunan öğrencilerimizin gayret ve teşvikleriyle toplanan kitaplar, bakım merkezi sorumlularına teslim edildi. Öğrenciler, yetkililerden Bakım Merkezi'nin işleyişi ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Sosyal Sorumluluk Projeleri Dersi kapsamında, Huzurevi sakinlerini de ziyaret eden öğrencilerimiz, getirdikleri ikramları sunarak çiçek takdim etti. Huzurevi sakinlerinden Necdet Ceylan yazmış olduğu şiir kitabını imzalayarak öğrencilere ve Öğretim Görevlisi Bilge Sevim Okuyan'a hediye etti.