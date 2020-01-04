İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Davutlar MYO'dan sosyal sorumluluk projesi

Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, Öğretim Görevlisi Bilge Sevim Okuyan’ın yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projeleri dersi kapsamında, Kuşadası Huzurevi’ni ve Özel Pamuk Bakım Merkezi’ni ziyaret etti.

Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, Öğretim Görevlisi Bilge Sevim Okuyan'ın yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projeleri dersi kapsamında, Kuşadası Huzurevi'ni ve Özel Pamuk Bakım Merkezi'ni ziyaret etti.


Zihinsel, ruhsal, bedensel engelli bakım hizmetlerini gerçekleştiren Bakım Merkezi'nin kütüphane oluşturma projesine katkıda bulunan öğrencilerimizin gayret ve teşvikleriyle toplanan kitaplar, bakım merkezi sorumlularına teslim edildi. Öğrenciler, yetkililerden Bakım Merkezi'nin işleyişi ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.


Sosyal Sorumluluk Projeleri Dersi kapsamında, Huzurevi sakinlerini de ziyaret eden öğrencilerimiz, getirdikleri ikramları sunarak çiçek takdim etti. Huzurevi sakinlerinden Necdet Ceylan yazmış olduğu şiir kitabını imzalayarak öğrencilere ve Öğretim Görevlisi Bilge Sevim Okuyan'a hediye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.