Davutlar MYO'lu aşçılar 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı

Adnan Menderes Üniversitesi(ADÜ) Kuşadası-Davutlar Meslek Yüksek Okulu(MYO) Aşçılık Öğrencileri Slovenya'da Düzenlenen “4. Uluslararası Aşçılık Yarışması”nda bir altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

ADÜ Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Öğretim üyesi ve Gastronomi Derneği Başkanı Dr. Emrah Köksal Sezgin önderliğinde Slovenya'da düzenlenen “ 4. Uluslararası Aşçılık Yarışması”na katıldı. Üniversiteli aşçılardan Kadir Dönmez canlı yarışma kategorisinde bir altın ve 2 gümüş, Karya Tekir, 2 bronz, Merve Şahin bir bronz ve Gürkan Beşli de bir bronz kazandı. Elde ettikleri bu madalyalarla ülkemizi başarıyla temsil eden ADA Kuşadası-Davutlar MYO öğrencileri, Türkiye'ye Güney Avrupa Üniversiteleri arasında da takım halinde ikinciliği kazandırdılar.