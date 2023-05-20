Davutlar, sıcak asfalta kavuştu

Kuşadası Belediyesi, altyapı yenileme çalışmalarının tamamlandığı Davutlar Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarını bütün hızıyla sürdürüyor. Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Atatürk Caddesi'nde sıcak asfalt dökümüne başlandı.

Kuşadası Belediyesi'nin Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde Davutlar Mahallesi'nde başlattığı altyapıyı yenileme çalışmaları tamamlandı. Bölgede 15 sokak ve 5 caddeyi daha yenilemek için yoğun mesai harcayan ekipler, PMT malzemesinin serildiği Atatürk Caddesi'ni sıcak asfaltla kaplamaya başladı. Sıcak asfalt serimi Atatürk Caddesi'nin ardından Cengiz Topel ve Menderes caddeleri ile devam edecek. Çalışmalar sona erdiğinde Davutlar Mahallesi'nde toplam 25 bin metrekarelik alan sıcak asfaltla kaplanacak.