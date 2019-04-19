Davutlar ve Güzelçamlı sahili temizlendi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Temizlik Şube Müdürlüğü ekipleri Sağlık Haftası nedeni ile Davutlar ve Güzelçamlı mahalleleri sahil şeridinde temizlik çalışması yürüttü.

Kuşadası sahillerini daha temiz hale getirmek ve hijyen konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak için yürütülen çalışmayı vatandaşlar memnuniyetle karşıladı. Bölge sakini vatandaşlar, yaklaşan turizm sezonu öncesinde böyle bir çalışmanın ilçeye fayda sağlayacağını belirterek Aydın Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. 31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerinin ardından Kuşadası Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin koordineli şekilde çalıştığını belirten bölge sakinleri bu durumun Kuşadası'nı daha iyi bir noktaya getireceğini kaydetti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Temizlik Şube Müdürlüğü yetkilileri benzer çalışmaların önümüzdeki günlerde Kuşadası Belediyesi'nin de destekleriyle hız kesmeden devam edeceğini belirterek, organizasyon kapsamında öğrenciler ve yetkililerinin büyük bir sosyal sorumluluk örneği göstererek sahil şeridini temizlemek için gün boyunca çalıştıklarını ifade etti.