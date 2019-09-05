Davutlar ve Güzelçamlı'daki hırsızlık olaylarının 3 şüphelisi tutuklandı

Kuşadası'na bağlı Davutlar ve Güzelçamlı'daki 3 ayrı iş yerinden gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelileri polis tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Kuşadası Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa yaptığı çalışma sonucunda hırsızlık olaylarının meydana geldiği iş yerlerinde bulunan kamera kayıtları ve güzergahlar üzerinde bulunan tüm güvenlik kameraları tek tek incelendi. Yapılan araştırma sonucunda Davutlar'da bir, Güzelçamlı'da isi 2 işyerinden hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin B.C., M.A. ve M.C. isimli üç kişi olduğu belirlendi. Polis ve jandarmanın yaptığı operasyon sonucu hırsızlık olaylarının şüphelisi üç kişi yakalanırken, araçta yapılan aramada da çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi. Sorgulamalarının ardından mahkemeye sevk edilen B.C., M.A. ve M.C. isimli 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.