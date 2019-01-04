Davutlar'da 41'i çocuk 94 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası'na bağlı Davutlar'da yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 41'i çocuk, 23'ü kadın toplam 94 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası Körfezi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Davutlar önlerinde 1,5 saat arayla içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu 2 ayrı lastik bot tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sisam adasına doğru gitmekte olan hareketli lastik botlar durdurularak, içerilerindeki 46 Suriye, 37 Afganistan, 5 Sierra Leone, 4 Filistin ve 2 Mali uyruklu olmak üzere toplam 94 düzensiz göçmen gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler, il göçmen bürosuna teslim edildi.