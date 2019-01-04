Davutlar'da 41'i çocuk 94 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’na bağlı Davutlar’da yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 41’i çocuk, 23’ü kadın toplam 94 kaçak göçmen yakalandı.
Kuşadası'na bağlı Davutlar'da yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 41'i çocuk, 23'ü kadın toplam 94 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Kuşadası Körfezi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Davutlar önlerinde 1,5 saat arayla içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu 2 ayrı lastik bot tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sisam adasına doğru gitmekte olan hareketli lastik botlar durdurularak, içerilerindeki 46 Suriye, 37 Afganistan, 5 Sierra Leone, 4 Filistin ve 2 Mali uyruklu olmak üzere toplam 94 düzensiz göçmen gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler, il göçmen bürosuna teslim edildi.