Davutlar'da artık altyapı sorunu konuşulmayacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin işbirliğinde Davutlar Mahallesi'nde yürütülen altyapı çalışmalarında sona yaklaşıldı.Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Davutlar'da bir ay içerisinde kanalizasyon sorunu kalmayacak” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in Mobil Ofis Hizmet aracıyla kentin farklı noktalarına yaptığı ziyaretlerin son durağı Davutlar ve Kadıkalesi mahalleleri oldu. Yaşanan problemleri yerinde görmek için gerçekleştirdiği alan gezisinde Başkan Ömer Günel'e Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, Belediye Meclis Üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti.

İlk olarak Davutlar Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Ömer Günel, burada Mahalle Muhtarı Erol Yağcıoğlu ile birlikte geçtiğimiz günlerde yapımı tamamlanan yolları ve plan dahilinde olan çalışma alanlarını dolaştı. Davutlar Mahallesi'nin kanayan yarası haline gelen kanalizasyon problemi için çözüm bulunduklarını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bölgede bulunan atık su toplama ve uzaklaştırma sistemindeki arızanın Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bir ay içerisinde giderileceğini müjdeledi.

Göreve geldikleri günden bugüne kadar Davutlar Mahallesi'nde yaşanan altyapı problemlerinin çözümü için projeler ürettiklerini belirten Başkan Ömer Günel, “Kuşadası'nın her bir köşesi bizim için ayrı bir değere sahip, Davutlar Mahallesi'ni de ayrıca önemsiyoruz. 10 aydır Aydın Büyükşehir Belediyemizle birlikte mahallede yaşanan kanalizasyon sorununu çözmek için çalışıyoruz. Çalışmalarımız sonunda meyvesini verdi. Bölgede bulunan atık su toplama ve uzaklaştırma sistemindeki arıza gideriliyor. Davutlar'da bir ay içerisinde kanalizasyon sorunu kalmayacak. Mahallede yaşanan diğer altyapı problemlerini de en yakın zamanda çözeceğiz. Vatandaşlarımız ASKİ'den su ve kanalizasyon aboneliklerini bir an önce yaptırmalı” dedi.

Saha gezisinin ardından Davutlar-Güzelçamlı Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nı ziyaret eden Başkan Ömer Günel, sıfır işgaliye ile ilgili Oda Başkanı Kamil Güler'e bilgi verdi. Davutlar Mahallesi esnafının sıfır işgaliye kurallarına uymasını isteyen Başkan Ömer Günel “Kuşadası kent merkezinde esnafımız sıfır işgaliye kurallarına tam anlamıyla uyuyorlar. Uygulamanın faydasını da gördüler. Davutlar ve Güzelçamlı esnafının da işgaliye kurallarına uymasını istiyorum. Bu konuda asla taviz vermeyeceğiz” diye konuştu.

Davutlar Mahallesi'nin ardından Kadıkalesi Mahallesi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Ömer Günel, mahalle muhtarı Ferdi Kartal'la birlikte bölgede yaşanan sorunları yerine inceledi. Önümüzdeki günlerde Kadıkalesi Mahallesi'nde ciddi yol ve altyapı çalışmaları yapılacağını belirten Başkan Ömer Günel, işgaliye ve temizlik kurallarına uymayan bölge esnafına uyarılarda bulundu.