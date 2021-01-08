İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Davutlar'da trafik kazası: 1 ölü

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’ne bağlı Davutlar Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi'ne bağlı Davutlar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.


Kaza, sabah saatlerinde Davutlar Mahallesi'nde bulunan su deposu yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Koca Harım mevkiinden su deposuna motosikletiyle giden 28 yaşındaki Mustafa Öztoprakçı direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle Öztoprakçı metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 28 yaşındaki Mustafa Öztoprakçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklet kazasında hayatını kaybeden gencin ölümü ilçede büyük üzüntü oluşturdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.