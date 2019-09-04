Davutlar'da uyuşturucu operasyonu; 2 gözaltı

Kuşadası'na bağlı Davutlar'da narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, Davutlar'da bir evde uyuşturucu madde satıldığı yolunda ihbar aldı. Söz konusu evi fiziki takibe alan narkotik ekipleri, gece yarısı saat 00:15 sıralarında evin çevresinde M.B. isimli bir şüpheliyi durdurdu. Yapılan üst aramasında 1.43 gram Skunk Esrar Maddesi ele geçirilen M.B. gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, ardından ise söz konusu eve operasyon düzenlendi. Operasyonda evde bulunan M.K. isimli şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan yapılan aramalarda 5 Adet Extasy uyuşturucu hap, 52 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde, 58 gram skunk esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan M.B. ve M.K. isimli şüpheliler soruşturma için Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.