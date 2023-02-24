Dedektör ile antik kentte kaçak kazı çalışmasına Jandarma baskını

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Priene Antik Kenti'nde dedektör ile arama yaptıktan sonra kaçak kazı çalışması yapan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Güllübahçe Mahallesinde birinci derece sit alanı içerisinde bulunan Priene Antik Kenti içerisinde R.G., T.A., H.A., T.K. isimli şahıslar tarihi eser bulmak amacıyla ile kaçak kazı yaptıkları esnada 4 adet dedektör, 4 adet kazma ile birlikte suçüstü yakalandı. Yakalanan 4 şahıs Jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.