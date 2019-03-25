Dedeleri ile birlikte yaptıkları oyuncakları sergilediler

Aydın'ın Germencik ilçesinde Şehit Cafer İlkokulu ana sınıfı öğrencilerinin ve velilerinin katılımıyla gerçekleştirilen “Nesilden Nesile Oyuncak Sergisi” büyük ilgi gördü.

18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında gerçekleştirilen Germencik Şehit Cafer İlkokulu Ana Sınıfı öğrencilerinin yer aldığı projede, aile büyüklerinin kendi çocuk dönemlerinde oynadıkları oyuncakları torunlarıyla birlikte yaparak, yeni nesillerin oyuncaklar üzerinden geçmişle bağ kurmaları sağlandı. Okul Öncesi Öğretmeni Yasemin Çifçi, dedeleri ve nineleri torunlarıyla birlikte aynı duyguları paylaşacakları bir etkinlikte bir araya getirmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, 5 aydır bu proje üstünde çalıştıklarını, sergi konusunda kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Germencik Türk Burcu parkında yapılan oyuncak sergisinde torunlarıyla birlikte yaklaşık 50 büyükanne ve büyükbaba yer aldı. Öğrencilerle birlikte yapılan oyuncaklar masalarda sergilenirken öğrencilerin dede ve nineleriyle oyuncak yapım sürecini gösteren fotoğraflara da yer verildi.

Germencik İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi sergi açılışında yaptığı konuşmada, Yaşlılar Haftasında böylesine anlamlı bir etkinliği gerçekleştirdiği için Şehit Cafer İlkokulu yönetici ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Serginin son bölümünde sergiye oyuncaklarıyla katılan büyükanne ve büyükbabalara katılımcı belgelerini Şehit Cafer İlkokulu Okul Müdürü Hayrul Karakuş takdim etti.Serginin kapanışında katılımcılara çam fidanı hediye edildi.