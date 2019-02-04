Defineciler tarihi mezara zarar verdi

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde bulunan tarihi Tümülüs mezarı kaçak kazı yapan defineciler tarafından zarar gördü.

Yenipazar'ın Direcik Mahallesi'nde bulunan, bölgenin en önemli tarihi mezarlarından olan Tümülüs Laletepe mezarı defineciler tarafından yapılan kaçak kazılarla köstebek çukuruna döndü.

Aydınlı doğaseverler mezarda yaptıkları incelemede, içine eğilerek, sürünerek girilen ve iki bölümden oluşan oda mezarın işlenmiş taşlarının parçalara ayrıldığı, gökyüzünün meydana çıktığı, Laletepe'den geriye yığılmış toprakların kaldığını gördüklerini belirtti.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, “Daha henüz kazı çalışması yapılmadan bile ziyaretçilerin geldiği Laletepe Tümülüsü, belki de Direcik'te yaşayan yöre insanlarına gelecekte çok şey kazandıracaktı. Sadece Direcik'in değil, Aydın'ın kültürel zenginliğine de büyük değer katacak bir insanlık mirası yok oldu.

Suçlular tespit edilse de, mezardan geriye pek sağlam bir şey kalmadı. Yazık oldu Laletepe Tümülüsüne. Ne yazık ki kaçak kazı yapanlar, binlerce yıl öncesinden bizlere kalan bu insanlık miraslarını acımasızca yok ediyorlar. Özellikle eğitim kurumlarında, çocuklara kültürel geçmişimiz tanıtılmalı, ülkemiz için büyük değer taşıyan eserlerimiz yakından gösterilmeli, bu zenginliklerden gurur duymaları sağlanmalıdır. Her taşın altını arayan kaçak kazıcılarla dolu olan ülkemizde, yöre insanlarının bilgilenmesi ve bilinçlendirilmesi çok önemlidir. Binlerce yıllık kültürel miraslarımızı sahip çıkmak bir insanlık görevidir. Gelecek nesillerinde bu eserleri görmeye hakları olduğu bilinmeli, her kurum ve bireyler duyarlı olmalıdır” dedi.