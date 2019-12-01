Değişen iklimler develerin kimyasını bozdu

Türkiye'nin devecilikte en önemli merkezi olan Aydın'da kış sezonunun başlaması ile birlikte pehlivan develer arenaya indi. Ancak son yıllarda değişen iklim dolayısıyla artan sıcaklıklar develerin kimyasını bozdu. Kızgınlaşma süreci geciken develer güreş tutmazken, arenda develerin güreşini izlemek isteyen binlerce kişi, kış gününde yaz mevsimi yaşandığı için kıran kırana güreş izleyemedi.

Koçarlı Belediyesi öncülüğünde geleneksel olarak bu yıl 6.'sı düzenlenen deve güreşlerine Aydın başta olmak üzere Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi'ndeki çeşitli illerden yaklaşık 100 pehlivan deve katıldı. Koçarlı Büyükdere arenasında çatıştırılan pehlivan develer, ülkenin en meşhur ve kendilerine has teknikleri ile tanın develer olmasına rağmen iştahlı güreş tutmadı.

Koçarlı Belediye başkanı Nedim Kaplan öncülüğünde gerçekleştirilen güreşleri binlerce kişi izledi. Katılımın oldukça yoğun olması nedeniyle bölgede zaman zaman trafik tıkandı. Kölesteye alınan onlarca deve uzun süre arenadaki güreş sırasını bekledi. Güreşleri izlemeye gelen vatandaşlar bir yandan piknik yaparken diğer yandan da oldukça başarılı bulunan çatımlarla güreşleri izledi. Güreşlerde erkek deveciler kadar bayan deveciler de boy gösterirken bazı develer güreşlere kadınlar tarafından hazırlandı.

Mevsimsel değişiklikler develerin kimyasını bozdu

Deve Güreşleri Federasyonu tarafından her yıl kasım ayının son haftasında başlayan güreşlerde bu yıl iklimsel değişikliğin iyice hissedilmesinden dolayı develerin kızgınlaşamadığını belirten deveciler, organizasyon ve arena çok güzel olmasına rağmen develer henüz kızgınlaşmadığı için güreş tutmadığını belirttiler. Aralık ayına girilmesine rağmen Ege'de hava sıcaklığının halen yaz günlerini aratmayacak durumda olduğunu belirten deveciler, “İklimsel değişiklikten dolayı havalar eskisi gibi soğuk olmuyor. Develer havalar soğuyunca kızgınlaşır. Hava soğumadığı için de kızgınlaşamayan develer güreş tutmuyor. Bu nedenle arenaya çıkan develer güreşmek istemedi” diye konuştular.