Değişim Koleji grubu namağlup olarak tamamladı

Üst gruba yükselen Değişimli gençler hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirttiler.

Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvada Aydın'dan 3, Nazilli'den 2, Söke'den 2 olmak üzere toplam 7 grupta liseli gençler yarıştı. Oldukça çekişmeli geçen maçlarda sporcular kadar taraftarlar da heyecan dolu anlar yaşadı.

Grubundan namağlup olarak karşılaşmaları lider tamamlayan Aydın Değişim Koleji Genç Erkekler Basketbol takımı bir üst gruba yükseldi. İlk maçını Bilgi Koleji ile yapan Değişim Koleji, ardından Doğa Koleji ile karşılaştı. Son maçını da Spor Lisesi ile yapan Aydın Değişim Koleji takımı tüm karşılaşmaların galibi oldu.

İyi bir takım oyunu ile zorlu mücadelelerin tamamını namağlup olarak tamamladıklarını belirten Değişim Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni Kadir Uyar, “Grubumuzu lider olarak tamamladık. Hedefimiz şampiyonluk. İyi bir takım oyunu sergileyip tüm maçları kazanan sporcularımıza ve bize desteklerini esirgemeyen öğrencilerimize ve idarecilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.