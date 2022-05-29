Dekan Akkoyun, öğrencilerle değerlendirmelerde bulundu

Dr. Turan Akkoyun, öğrenciler ile bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 2021-2022 eğitim-öğretim yılı tamamlanırken, ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun, Kamu Yönetimi öğrencileri ile bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. Ders çerçevesinde öğrenciler ile görüşen Akkoyun, öğrencilerin sunumlarına katkı sunarak hayat, idealler, eğitim-öğretim, salgın süreci gibi çeşitli konularda öğrencilere bilgi verdi.

İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Sinema Anabilim Dalı Başkanlığı, Ulusal ve Uluslararası Projeler Kurulu Başkanlığı, Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü gibi idari görevleri de yürüten Akkoyun, cumhuriyet döneminin ilk darbesinin 62. yıldönümü çerçevesinde öğrencilerin sorularını yanıtladı. Köy hayatından, akademik ve idari tecrübelerine kadar öğrencilere deneyimlerini aktaran Akkoyun, Türk milleti, Türk Dünyası, Türk kültürü merkezli çalışmaların disiplinlerarası işbirliğini kaçınılmaz kıldığını ifade ederek son 2 yılda dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde ADÜ'nün her türlü senaryoya karşı güncellenen alt yapısıyla çevrimiçi eğitimi ülke genelinde de dikkate alınan bir şekilde oldukça başarılı yönettiğini vurguladı.

Söke İşletme Fakültesi olarak gelişmelerden kopmadan gençlerle iç içe tahsil hayatını sürdürdükleri hususlarında değerlendirmelerde de bulunan Akkoyun, yükselmeye devam eden Türkiye'nin kamu yönetimi ve siyaset bilimi konusunda farkındalıklı şahsiyetlerle hedeflerine çok daha fazla yaklaşacağını ifade ederek bu yolda Türk milletinin gözbebeği gençlere, durmadan, yorulmadan çalışmalarını tavsiye etti.