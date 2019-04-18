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Demet Akalın, megastar Tarkan hayranlarını korkuttu

Şarkıcı Demet Akalın, Instagram hesabından Tarkan’ın fotoğrafını paylaşarak yaptığı paylaşım ile Tarkan hayranlarını korkuttu.

Şarkıcı Demet Akalın, Instagram hesabından Tarkan'ın fotoğrafını paylaşarak yaptığı paylaşım ile Tarkan hayranlarını korkuttu.



Demet Akalın, megastar Tarkan'ın fotoğrafının altına, "Sen benim için gelmiş geçmiş en koca yürekli, merhametli, mütevazi dünya starısın! Seni çok seviyorum... Allah seni kızına, eşine bağışlasın... Hem Hicran'ımıza hem Esila'ya acil şifalar... Senin sesin ilaç olsun, bugün gözümde dahada büyüyen Tarkan!" notu düşerek Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcının bu paylaşımı sosyal medyada Tarkan hayranları tarafından kısa süreli paniğe neden oldu. Akalın ikinci bir mesaj yayınlayarak, "Çok hasta bir kızı aradı!" dedi.

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