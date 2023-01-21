Aydın'da okul sporları çerçevesinde düzenlenen taekwondo müsabakalarında tatamiye çıkan 65 sporcu il birincisi olmak ve bölge şampiyonasında Aydın'ı temsil etmek için mücadele ederken, demir ayakların mücadelesi nefes kesti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde sporun tabana yayılması amacıyla düzenlenen okullar arası turnuvalar hız kesmiyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Okul Sporları faaliyet programı çerçevesinde düzenlenen Okullar Arası Yıldız Genç Kız Erkek Taekwondo İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara Yıldız Kız kategorisinde 21, Yıldız Erkek kategorisinde 9, Gençler Kız kategorisinde 20, Gençler Erkek kategorisinde 15 sporcu olmak üzere toplamda 65 sporcu katıldı. 10 farklı siklette il birincisi olabilmek için tatamiye çıkan sporcular, kıyasıya mücadele etti. Müsabakaların sonunda dereceye giren öğrenciler düzenlenen törenle madalyalarına kavuştu. İl Birincisi olan sporcular ise ileri bir tarihte düzenlenecek olan Hentbol Bölge Grup Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil etmeye hak kazandı.

Final karşılaşmalarının sonunda Yıldız Kız Kategorileri 29 kilogramda Aleyna Evren, 33 kilogramda Beyza Yavaşoğlu, 37 kilogramda Devrim Turan, 41 kilogramda Zübeyde Bade Mersin, 44 kilogramda Aysun Şener, 47 kilogramda Nailenur Özfidan, 51 kilogramda Aysun Ceren Karaman, 55 kilogramda Sevgi Naz Ak, 59 kilogramda Sude Karaca birinci oldu.

Yıldız Erkek Kategorileri 33 kilogramda Bilal Yıldırım, 41 kilogramda Toprak Akkaya, 45 kilogramda Muhammet Seyitalp, 49 kilogramda Koray Pekel, 61 kilogramda Utku Hugo Trappenier, 65 kilogramda Aslan Bayram Usta birinci oldu.

Gençler Kız Kategorisi 44 kilogram Ayşe Kavlak, 46 kilogramda Hacer Merve Gözütok, 49 kilogramda Selin Çiftci, 52 kilogramda Fadime Akkaya, 55 kilogramda Ece Saraç, 59 kilogramda İrem Su Habibe Ayzar, 63 kilogramda Melis Zilan Özdemir, 68 kilogramda Elif Naz Köseoğlu birinci oldu.

Gençler Erkek Kategorisi 51 kilogramda Yunus Emre Toprak, 55 kilogramda Kubilay Aytar, 59 kilogramda Anıl Akdağ, 63 kilogramda Mert Kara Erkek, 68 kilogramda Recep Akgül, 73 kilogramda Kemal Akkan, 78 kilogramda Mustafa Utku Kara birinci oldu.