İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Demir kapıyı çalmaya çalıştı suçüstü yakalandı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde bir sera alanındaki demir kapıyı çalmaya çalışan şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde bir sera alanındaki demir kapıyı çalmaya çalışan şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekiplerince hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde H.A.'ya ait kullanılmayan sera alanında bulunan demir kapıyı parçalayarak çalmaya çalışan Ş.D. (33), M.D. (18) ve H.D. (26) isimli 3 şüpheli, devriye tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.