Demircan ADÜ'yü yasa boğdu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İç Denetim Birimi Başkanı Abdurrahman Demircan'nın oğlu Hasan Demircan, geçirdiği kaza sonucunca hayatını kaybetti.

ADÜ İç Denetim Birimi Başkanı Abdurrahman Demircan'ın oğlu Hasan Demircan 27 Nisan 2019 Cumartesi günü Senegal'de kaza geçirdi. Kaza sonrası hayatını kaybeden Demircan'ın ölüm haberi başta Demircan ailesinin yakınları olmak üzere tüm ADÜ'yü yasa boğdu. ADÜ sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayarak Demircan ailesine başsağlığı diledi. Demircan'ın cenazesi 1 Mayıs Çarşamba günü Yavuz Sultan Selim Camisinde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ADÜ'nün sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi;

“Üniversitemiz İç Denetim Birimi Başkanı Abdurrahman Demircan'ın oğlu Hasan Demircan 27 Nisan 2019 tarihinde Senegal'de geçirmiş olduğu bir kaza sonucu vefat etmiştir. Cenazesi 1 Mayıs 2019 Çarşamba günü Yavuz Sultan Selim Camisinden öğle namazı sonrası kaldırılarak Kemer Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz”