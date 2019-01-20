Demircan Ailesi, önce inandı sonra başardı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Meral-Murat Demircan çiftinin bebek sevgisi ve inancı tıp camiasını bile şaşırttı. Çeşitli sağlık kuruluşları tarafından ilk hamileliğinden sonra “Bir daha bebek edinirsen ölürsün” denilen anne Meral Demircan, Aydın Liva Hastanesi'nde Dr. Hasan Akalın ve Dr. Elif Pelin Özbay ile ekibi tarafından uygulanan tedavinin sonunda zorlu bir süreci başarı ile tamamlayıp bebeğine kavuştu.

Bugün gerçekleşen başarılı ve sağlıklı bir doğum sonrası adeta yeniden doğduklarını belirten Meral-Murat Demircan Çifti, kendilerine bu mutluluğu yaşatan ekibe ve Liva Hastanesi'ne teşekkür ettiler. Bir anne için dünyadaki en kıymetli varlığın bebeği olduğunu belirten Anne Meral Demircan, “Bende hemoglobinopati adı verilen kan hastalığı var. Bu nedenle ilk gebeliğimden sonra ‘Bir daha bebek edinmen riskli' dediler. Doruk adını verdiğimiz bugün doğan bebeğimize hamile kalınca durum riskli olduğu için İzmir'e hastaneye gittik. Burada hemen çocuğun acil alınması gerektiği aksi takdirde öleceğim söylendi. Ben gerek inancım gerekse annelik duygum nedeniyle kürtaj yapılmasına karşı çıktım. Bu süreçte bana 32 ünite kan takviyesi yapıldı. Allah'a şükür bugün bebeğime sağ salim kavuştum” diyerek hamileliği süresince kendisini sürekli takip eden doktoruna ve hastaneye teşekkür etti.

Zorlu bir süreci başarı ile tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten hastane Başhekim Yardımcısı Gülgün Gezer, “Bizler için her doğum özeldir ama bu doğum çok daha özel oldu. Hastamıza hamileliği süresince 32 ünite kan takviyesi yaptık. Sürecin sonunda 3 kilo ağırlığında 48 santim boyunda Doruk bebeğimiz dünyaya geldi” diye konuştu.