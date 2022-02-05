Demirci Mehmet Efe mezarı başında anıldı

yılında Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan tarafından mezarı başında anıldı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın Cephesi Kuva-yi Milliye Komutanı Demirci Mehmet Efe'yi, ölümünün 61. yılında Eğriboyun Mezarlığında bulunan mezarı başında andı. Başkan Özcan ve Nazilli'de görev yapan basın mensupları ile birlikte Demirci Efe Aile kabristanlığında gerçekleştirilen sade törende Demirci Mehmet Efe'nin mezarı başında dua okundu.

Demirci Mehmet Efe'nin, Kurtuluş mücadelemizde ve birçok isyanın bastırılmasında üstün hizmet göstermiş, madalya ve övgülere layık görülmüş bir kahraman olduğunu hatırlatan Başkan Özcan; “Bu gün burada Demirci Mehmet Efemizi bir kez daha saygıyla gururla anıyoruz. Kendisi ve daha ismini sayamadığımız pek çok Efemiz memleketimiz için çok ciddi hizmetlerde bulunmuştur. Memleketin Yunan işgalinden kurtuluşunda terlerini, kanlarını, canlarını ortaya koymuşlar. Hepsinden Allah razı olsun, emeklerinden dolayı katkılarından dolayı, vatanın kurtarılmasında gösterdikleri fedakârlıklarından dolayı. Bizlerde inşallah onlara layık olmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Onların o günkü emekleriyle yaptıkları fedakârlıklar ile biz bu günleri yasayabiliyoruz. Allah onlardan binlerce kez razı olsun. Ruhlarının şad Mekânlarının cennet olmasını rabbimden diliyorum” dedi.

Başkan Özcan ve Basın Mensupları ile birlikte gerçekleştirilen töreninin ardından Demirci Mehmet Efe ve aile kabristanlığında yatan diğer aile fertlerinin mezarlarına çiçek bırakıldı.