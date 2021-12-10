Demirciler Mahallesi, istinat duvarına kavuştu

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Demirciler Mahallesi'nde düğün salonu ve mezarlık çevresinde toplam 690 metreküp istinat duvarı yapım çalışmalarına başladı.

Kentin dört bir yanında çalışmalarına devam eden Nazilli Belediyesi ekipleri, Demirciler Mahallesi'nde 2 farklı noktada istinat duvarı inşa faaliyetlerine başladı. Çalışmalar kapsamında düğün salonu ve mezarlık çevresinde 690 metreküp taş duvar ve 562 metrekare alanda derz dolgu yapıldı.

Demirciler Mahallesi'ndeki faaliyetlerin ihtiyaç duyulan diğer noktalarda devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Saha ekiplerimizin incelemelerinin ardından Demirciler Mahallemizde faaliyetlerimizi başlattık. Ekiplerimizin çalışmalarıyla bölgede olması muhtemel ve can ve mal kaybının önüne geçilmiş oldu. Düğün salonunun çevresinin yanı sıra kuzeyinde kalan noktada da bir çalışma yapacağız. 82 mahallemizin tamamında öncelik gerektiren tüm çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.