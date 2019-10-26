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Denetimli serbestlik semineri düzenlendi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksekokulu’nda (MYO), Aydın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından ‘Denetimli Serbestlik Semineri’ gerçekleşti.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksekokulu'nda (MYO), Aydın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından ‘Denetimli Serbestlik Semineri' gerçekleşti.


Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında, Denetimli Serbestlik Müdürü Ali Bayrak, Öğretmen Mehmet Genç ve Psikolog Burak Tekelioğlu tarafından öğrencilerimize denetimli serbestlik tedbiri uygulamaları ile toplum yararına yapılan faaliyetler anlatıldı. Ayrıca karşılaşılan sorunlar, toplumun denetimli serbestlik yükümlülerine bakış açısı, nasıl farkındalık yaratabiliriz konuları öğrencilerimizle interaktif olarak tartışıldı.


Köşk Yüksekokul Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Nail Akgül'ün, Denetimli Serbestlik Müdürü Ali Bayrak'a, teşekkür belgesi vermesi ve toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik sona erdi.

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