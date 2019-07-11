Deney hayvanları kullanım kursu tamamlandı

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ADÜSEM) ile Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) tarafından düzenlenen ‘Deney Hayvanları Kullanım' başarıyla tamamlandı.

ADÜ Tıp Fakültesi Dersliği ile Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Laboratuvarında 19 - 28 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleşen kursa kemirgenler (Fare, Sıçan, Kobay, Gerbil) ve tavşan türlerini kapsayan Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına 48 araştırmacı katıldı. 7 öğretim elemanının yer aldığı kursa Tıp Fakültesinden 22, Veteriner Fakültesinden 13, Diş Hekimliği Fakültesinden 1, Fen - Edebiyat Fakültesinden 2 ve başka kurumlardan 3 araştırmacı yer aldı. Kursta “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelge” ile belirtilen hususlara göre 40 saat teorik 35 saat da uygulama dersleri verildi.

Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, ADÜ tarafından düzenlenen sertifika programı ile araştırmacıların daha kaliteli projelere imza atacaklarını ifade etti. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı kursuna katkı sağlayan bilim insanlarına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cavit Kum tarafından teşekkür belgeleri verildi.

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı kursunu başarıyla bitiren kursiyerlere sertifikaları Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cavit Kum ile kursa katkı sağlayan öğretim elemanları HADYEK Başkanı Prof. Dr. Mehmet Dinçer Bilgin, HADYEK Başkan Yrd. Prof. Dr. Turhan Dost, Prof.Dr. Hümeyra Ünsal, Doç. Dr. Evrim Dereli Fidan, Doç. Dr. Cengiz Ünsal, Öğr. Gör. Evrim Çevik ve Araş. Gör. Dr. Ece Koç Yıldırım tarafından verildi.