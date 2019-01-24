‘Deniz Dibinde Zil Sesi' seyirciyle buluşmaya devam ediyor

Kuşadalı yazar Özel Arabul'un kaleme aldığı oyun yarıyıl tatili nedeniyle Kuşadalı ve Sökeli çocuklarla buluştu.

Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi'nde sergilenen “Deniz Dibinde Zil Sesi” isimli oyun yarıyıl tatili heyecanı yaşayan miniklerden yoğun ilgi gördü. Kuşadası Belediye Tiyatrosu oyuncularından Seza Arayancan Toraman, Filiz Sarıöz Batı, Sibel Arman, Ayşe Tüysüz, Tuğba Yıldırım, Mehmet Toptaş ile Zafer Til'in rol aldığı oyun 24 Ocak Perşembe ve 25 Ocak Cuma günü saat 14.00'da Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi'nde sergilenmeye devam edecek.

Deniz Dibinde Zil Sesi adlı oyun, Söke Belediyesi tarafından düzenlenen yarıyıl tatili etkinliği kapsamında Recep Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Sökeli çocuklar için de sahnelendi. Oyun, Sökeli çocukların büyük beğenisini aldı. Yönetmenliğini Nurten Helik, yönetmen yardımcılığını ise Hakan Kutay Pekgöz'ün yaptığı oyun ayrıca Efeler Belediyesi Muzaffer İzgü 1.Ulusal Tiyatro Festivali kapsamında Aydınlı seyirci ile buluştu.