Deniz patlıcanı avcılarına 16 bin TL ceza

Aydın'ın Didim ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yaptıkları denetimde 5 kişiye deniz patlıcanı avladıkları için 16 bin TL para cezası kesilirken, ele geçirilen 160 kilo deniz patlıcanı denize geri bırakıldı.

Didim'de avlanması yasak olan deniz patlıcanı avcılığıyla ilgili olarak denetimler hız kesmeden devam ediyor. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri ile Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yaptıkları denetimde 5 kişiye “Deniz patlıcanı avcılığına ilişkin ihlal” suçu ve aynı ihlalin 2 yıl içinde tekrarlanması gerekçesiyle toplam 16 bin 350 TL idari para cezası kesildi. Denetimlerde ele geçirilen yaklaşık 160 kilogram deniz patlıcanı canlı olarak denize iade edilirken, dalış alet ve ekipmanlarına el konuldu.