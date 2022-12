Deniz tutkunları ve mavi vatan hayranları için yeni yıl hediyeleri hazır

Yen yılın başlamasına günler kala Su Üstünde Bloğu birbirinden güzel hediyelik eşyalar hazırladığını duyurdu. Su Üstünde Mağazası yetkilisi Kenan Yalçın, “Eğer hediye alacağınız kişi veya kişiler deniz sevdalısı biriyse tam size göre yılbaşı hediyesi önerilerimiz bulunuyor” diyerek vatandaşları Su Üstünde mağazalarını veya web sitesini ziyaret etmeye davet etti.

"Her zevke ve tarza uygun seçenekler bulunuyor"

Yılbaşı için hediye seçimi yaparken tercih edebilecek ürünler hediyeleri göndermek istenilen kişilere göre değişiklik gösterebildiğini belirten Yalçın, "Hediyelerinizle mutlu etmek istediğiniz herkese uygun hediye alternatiflerini Su Üstünde web sitemiz ve mağazalarımızda bulabilirsiniz. Sevgiliye yılbaşı hediyesi almak istediğinizde deniz temalı takı ve peluş oyuncak çeşitlerimiz de var. Deniz temalı kar küresi ve müzik kutusu gibi romantik hediyeler tercih edenler için de seçeneklerimiz var. Aile bireyleriniz için deniz temalı dekoratif ürünleri hediye alarak her zaman hatırlanacak bir anıya dönüştürebilir, kullanışlı birçok ürünün bir araya getirerek oluşturduğumuz Su Üstünde hediye paketleri ile arkadaşlarınıza yeni yıl sürprizleri yapabilirsiniz. Su üstünde hediyelik eşya sayfamızda yılbaşı hediye seçeneklerini bulabilirsiniz" diye konuştu.

"Hediye önerilerinin başında gemi model ve maketleri geliyor"

Hediye önerilerinin başında gemi model ve maketlerinin bulunduğunu belirten Yalçın şunları şunları aktardı: "Tüm sevdikleriniz için satın alabileceğiniz deniz temalı, uygun fiyatlı yılbaşı hediyeleri içerisinde denizlere tutkuyla bağlı olan kişilere hediye önerimizin başında gemi model ve maketleri geliyor. Su Üstünde sitesindeki gemi maketleri bölümüzde birbirinden farkı çeşitlerde yüzlerce farklı modelde gemi maketlerimizi bulabilir ve inceleyebilirsiniz. Deniz tutkunu baba, eş, erkek arkadaş veya abiye hediye edilebilecek diğer bir hediye önerimiz ise her biri eşsiz ve değerli olan, hediye edilene ne kadar değerli olduğunu hissettirecek gerçek gemilerden sökülen gemi söküm ürünleridir. Bu ürünler gemilerde gemi ömrü boyunca kullanılan ve sonrasında gemi söküm sırasında Su Üstünde ekibi tarafından dikkatlice sökülerek gerekli renovasyon ve tadilattan geçirilerek dekoratif bir eşyaya döndürülen ürünlerdir. Her ürün sınırlı sayıda ve kendine has özelliklerdedir. Hem şık bir hediye hem de işlevsel bir ürün arıyorsanız pusula, anahtarlık ve saat gibi ürünlerimizi hediye olarak öneririz. İşlevsel ürünlerde ürünü her kullandığında aklına sizin gelmesini sağlayarak sevginizi ve dostluğunuzu uzun yıllar taze kalmasına katkıda bulunabilirsiniz. İş arkadaşlarınıza, şirket hediyesi olarak deniz temalı ajanda, kalem, termos, kupa bardak, bez çanta, el feneri ve Su Üstünde kitap setini yılbaşı hediyesi kutusu yapabilir isterseniz bu hediye kutularının hazır halini Su Üstünde sitesinden veya mağazasından inceleyebilirsiniz. Klasik hediyeler yerine deniz temalı hediyeler ile sevdiklerinizi şaşırtarak mutlu etmek artık Su Üstünde ile mümkün" diyerek ürünlerin su üstünde bloğunun internet sitesinden de görülebildiğini söyledi.