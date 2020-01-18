Deniz Zeyrek, Efeler'e konuk oldu

Efeler Belediyesi'nin düzenlediği “Efeler'e Konuksunuz” etkinliğinin bu ayki konuğu tecrübeli gazeteci ve yazar Deniz Zeyrek oldu.

Söyleşiyi, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediyesi meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş dinledi. Nevzat Biçer Konferans ve Nikah Salonu'nda gerçekleşen söyleşiye vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Salona giremeyen vatandaşlar söyleşiyi dışarıdan takip etti.

Gazeteci yazar Deniz Zeyrek, “Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a nazik ziyareti için ve bana Efeler Halkı ile buluşma fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Bu davet beni çok heyecanlandırdı. Yarınki Sözcü Gazetesi'ndeki yazımın başlığı ‘Efeler'i Kızdırmayın Efendiler' olduğunu söyledi.

Söyleşide Efeler Halkının duyarlılığına vurgu yapan Deniz Zeyrek, “Jeotermal konusundaki sizin direnişiniz, Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'ın dik duruşu ve halkın yanında olma isteği sadece Aydın'ın değil tüm Türkiye'nin dikkatini çekti. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Aydınlılar başıbozuk bu düzene geçit vermeyecektir” dedi.

Deniz Zeyrek söyleşide Türkiye'deki gazeteciliğin geçirdiği süreci, günümüz Türkiye'sinde Atatürk'e ve Atatürk'ün düşüncelerine olan ihtiyaçtan bahsetti.

“Efelere Konuksunuz” etkinliğinde Deniz Zeyrek 'in konuşmasının ardından vatandaşların Deniz Zeyrek 'e sorduğu soruları cevaplamasıyla sona erdi.