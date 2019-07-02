Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kuşadası'nda renkli görüntülere sahne oldu

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Kuşadası'nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Renkli ve coşkulu anların yaşandığı Kabotaj Bayramı kutlamaları kentin farklı noktalarında gün boyunca sürdü.

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başlayan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde ilk, orta ve lise dereceli okullar arasında düzenlenen resim yarışmasının seçkilerinin yer aldığı bir sergi açıldı.

Kutlamalar Halk Plajı'nda düzenlenen, plaj voleybolu, güreş müsabakaları ve denizde yapılan temizlik çalışmasının ardından saat 16.00'da Güvercinada'da düzenlenen etkinliklerle devam etti. Güvercinada'da düzenlenen etkinliklere Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Liman Başkanı Mehmet Kürşat Biçici, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Halk oyunları ve su sporları gösterisi ile yüzme, 9,9 Hp motorlu tekne, halat çekme, yağlı direk, denizden tabak çıkarma ve karton tekne yarışmalarının gerçekleştiği etkinlikler Kuşadalılar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Etkinlikte konuşan Kuşadası Liman Başkanı Mehmet Kürşat Biçici, Türkiye'de denizciliğin önemine değinerek; “Ülkemiz 3 tarafı denizlerle kaplı bir ülke. Haliyle denizcilik ülkemizde önemli bir faaliyet. İlçemiz Kuşadası da denizi ile tüm dünyaya ün salmış önemli bir merkez. Böyle bir ilçede kabotaj bayramı büyük bir coşkuyla kutlamalı diye düşündük. Etkinliklerimize katkı sunan belediyemiz ve diğer kurumlara teşekkür eder, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramınızı kutlarım” dedi.