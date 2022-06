Denizde kalp krizi ve sonrası kameralara yansıdı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denizde kalp krizi geçiren İrlandalı turisti yaşatmak için sağlıkçısından eczacısına herkes seferber oldu. Turistin denizde yüzerken kalp krizi geçirdiği anlar ve sonrasında yaşananlar ise sahildeki güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.

Olay, 30 Mayıs günü Kadınlar Denizi Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda tatil yapan İrlandalı turist John Molloy (57), denizde yüzdüğü esnada bir anda fenalaştı. Bir süre suyun içinde çırpınan adam daha sonra su yüzeyinde hareketsiz halde kaldı. Durumu gören sahildeki vatandaşlar İrlandalı turisti hemen su yüzeyinden alarak sahile çıkardı. O sırada sahilde bulunan bir sağlık görevlisi ile bölgedeki bir eczacı ve vatandaşlar Molly'e ilk yardımda bulundu. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen motosikletli sağlık personeli ve diğer vatandaşların yardımı ile kalbi ve solunumu duran İrlandalı turist tekrar yaşama döndürüldü. Yapılan müdahalenin ardından İrlandalı turist Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen İrlandalı turistin iki gün sonra hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

“Öncelikli ulaşım sağladık”

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Kuşadası Motosikletli Acil Sağlık Hizmetleri'nde görevli Paramedik Oğuz Kaan Kuzubaşlı, Kadınlar Denizi Plajı'ndaki boğulma vakası üzerine bölgeye gittiğini belirterek “Trafiğe kapalı bir alan olduğu için Motosikletli Acil Sağlık Hizmetleri ekibi olarak öncelikli ulaşım sağladık. Olay yerine ulaştığımda bölgede tatil yapan diğer meslektaşlarımın hastaya müdahaleye başladığını gördüm. Bir eczacı ve tatilde olan bir yoğun bakım hemşiremiz müdahaleye başlamıştı. Ben onlardan görevi devralarak devam ettirdim. Müdahalelerimiz başarılı bir sonuç verdi. Ardından ambulansla turistimizi Kuşadası Devlet Hastanesi'ne naklini sağladık" dedi.

“Hastaya müdahalede bulunduk”

İrlandalı turiste ilk yardımda bulunan eczacı Simla Taneri ise “Eczaneme haber gelmesiyle, kalp krizi ve boğulma olayından haberdar oldum. Çeşitli ekipmanlarımı alıp hemen olay yerine koştum. Olay sırasında bir sağlıkçı bayanın da kalp masajı yardımıyla beraber müdahalede bulunduk, ilkyardım uyguladık. Hastanın solunum yolunu açtık. Sağlık ekipleri de hemen olay yerine geldi. Özellikle Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı motorize sağlık ekipleri olay yerine dar sokaklardan hızlıca ulaşabilme imkanı sağlıyor. Bundan dolayı Aydın İl Sağlık Müdürlüğümüze Acil Sağlık Hizmetlerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.