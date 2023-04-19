Denize giren yaşlı kadın boğuldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize giren yaşlı kadın boğularak can verdi.

Olay, Davutlar Mahallesi'ne bağlı Sevgi Plajı sahil kısmında saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, denizden çıkartılan yaşlı kadına müdahalede bulundu. Boğulduğu anlaşılan 74 yaşındaki Emine Islak, ekiplerin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.