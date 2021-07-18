Denize ve paralı havuza gidemeyen çocuklar süs havuzlarında serinlemeye çalıştı

Aydın'da etkili olan çöl sıcakları nedeniyle, fırsatını bulan herkes şehri terk etti. Fırsatı olanlar paralı havuzlara veya Kuşadası ve Didim'e giderek denizde serinlerken imkanı olmayan çocuklar ise tehlikeli olmasında rağmen süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

Hava sıcaklığının 45 dereceyi aştığı Aydın'da sıcaktan bunalan çocuklar yasak olmasına rağmen kendilerini belediyeye ait süs havuzlarına atarak serinlemeye çalışıyor. Öğlen saatlerinde Efeler İlçe Merkezi'ndeki Nevzat Biçer Parkı'na gelen çocuklar bir şekilde görevlilerin boşluğunu bulup havuza atlayarak havuz keyfi yaptı. Tehlikeye aldırış etmeden serinlemeye çalışan çocuklar, havuzun keyfini çıkardıktan sonra bölgeden uzaklaştı.