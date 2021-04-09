Denizlili Müzisyen, Kuşadası için beste yaptı

Almanya'da yaklaşık 33 yıl yaşadıktan sonra memleketine dönen amatör sanatçı Şenol Dağdelen, Kuşadası için beste yapıp seslendirdi. Dağdelen, ‘Ada'ya gel Ada'ya' adlı şarkısına klip çekeceğini belirtti.

Almanya'da 33 yıl yaşadıktan sonra memleketi Denizli'ye dönen Şenol Dağdelen isimli amatör müzisyen, Kuşadası'nı anlatan “Ada'ya gel Ada'ya” isimli bir şarkı besteledi. Şenol Dağdelen, kızı konservatuvarı kazandığı için her hafta gelip gittiği Kuşadası ile ilgili bestelediği Türk Sanat Müziği şarkısının klibini çekmek istediğini söyledi.

Almanya'da müzikle amatör olarak uğraştığını, Denizli'ye döndükten sonra Selim Öztaş'ın Türk Sanat Müziği korosunda bulunduğunu anlatan Şenol Dağdelen, 3-4 yıl kadar solfej ve şan dersleri aldığını belirterek, 2018'den beri Erol Çiftçi Müzik Akademisinde çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Cahit Askan'ın yazıp Şenol Dağdelen'in seslendirdiği eserde Kuşadası'nın doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra Aydın'ın incir ve zeytininden söz ediliyor.

İşte ‘Ada'ya gel Ada'ya' eserinin sözleri; Ahenkle dans ediyor, Mavisiyle yeşili, Güvercin adasında, Başka batar güneşi, Adaya gel adaya, Tatil kenti adaya, Cennetten bir köşedir, Yazıyorum şuraya, Telemesi inciri, Tam bir lezzet zinciri, Bir doğa harikası, Yamaçlarda zeytini, Kalesi manastırı, Artemis tapınağı, Egenin incisidir, Tarih kokar her yanı, Koylarında yüzmeye, Sahilinde gezmeye, Adaya gel adaya, Güzellikler görmeye.