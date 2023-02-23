Deprem bölgesinde günde 10 bin kişilik yemek çıkarttı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ev yemekleri ve gıda üretim sektöründe faaliyet gösteren işletme sahibi Ayşen Bakan, asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremleri sonrası ekibiyle birlikte gönüllü olarak deprem bölgesine giderek 9 gün boyunca günde 10 bin kişilik yemek çıkarıp, depremzedelerin sıcak yemeğe ulaşmalarını sağladı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran ve 42 binden fazla vatandaşın ölümüne neden olan depremler büyük yıkıma yol açtı. Depremden en büyük zararı gören noktalardan biri de Hatay'ın Arsuz ilçesi oldu. Felaketin ardından çok sayıda kamu görevlisi, STK'lar ve gönüllü vatandaşlar yaraları sarmak için canla başla çalıştı. Nazilli'de 2017 yılından bu yana ev yemekleri üretimi yapan işletme sahibi Ayşen Bakan, depremin ardından 8 Şubat Çarşamba günü 2 usta ve 5 yardımcıdan oluşan ekibiyle birlikte Hatay'ın Arsuz ilçesine gitti. Hiç vakit kaybetmeden tüm ekipmanı ve topladığı gıda malzemeleriyle birlikte deprem bölgesine giden Bakan, 9 gün boyunca günde en az 10 bin depremzede vatandaş için sıcak yemek çıkararak depremzedelerin ve bölgede bulunan görevlilerin yemek ihtiyacını karşıladı.

Arsuz Öğretmenevi'nde mobil yemekhanesini kuran Ayşe Bakan, “Oraya vardığımızda taş üstünde taş kalmamıştı. Yalnızca depremzedelere değil orada görev yapan arama kurtarma ekipleri, askerler, polisler, AFAD gönüllüleri de dahil günde en az 10 bin kap yemek çıkardık. Evlerini ve yakınlarını kaybeden yöre halkı da bize gönüllü olarak yardım ettiler. Cenaze evlerine ve köylere de yemek gönderdik. İnsanlar cenazelerini defnettikten sonra gelip bize yardım ediyorlardı. Orada kaldığımız 9 gün boyunca sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir tempoda çalıştık. Yemek malzemeleri konusunda herkes bize çok yardımcı oldu ve katkıda bulundu. Gerek kendi imkanlarımızla gerekse gelen yardım malzemeleriyle elimizden geldiği kadar depremzedelerin yanında olduk” dedi.

Ayşen Bakan ve ekip arkadaşlarının kendi imkanlarıyla gönüllü olarak deprem bölgesine gidip, depremzedelerin yemek ihtiyacını karşılamak için canhıraş bir şekilde çalışması her kesim tarafından takdirle karşılandı. Başta depremzedeler olmak üzere bölgede görev yapan birçok kişi, zorlu günlerde kendilerine sıcak yemek hizmeti sunan Ayşen Bakan ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti