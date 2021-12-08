Deprem Kurultayı'nın üçüncü oturumunda uzmanlardan master plan uyarısı

Kuşadası Belediyesi tarafından Türkiye'nin deprem alanında uzman isimlerinin katılımı ile düzenlenen “Deprem ile Kentsel Dönüşüm” başlıklı kurultayda konuşan 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremlerde erken uyarı ve erken hasar tahmin sistemlerinin önemine dikkat çekerek tüm belediyelerin bir an önce deprem master planı oluşturması gerektiğini belirtti.

Kuşadası Belediyesi bünyesinde kurulan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Deprem ile Kentsel Dönüşüm” başlıklı kurultayın üçüncü oturumuna 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kurucusu ve AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki konuşmacı olarak katıldı.

İTÜ İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertaç Ergüven başkanlığında gerçekleşen oturumda “Kuşadası'nın Deprem Tehlikesi” başlıklı bir sunum yapan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kuşadası'nın fay zonu üzerinde yer aldığını belirterek kentteki tüm faylarla ilgili bilgi sahibi olunduğunu ifade etti. Depremle mücadelede erken uyarı ve erken hasar tahmin sistemlerinin önemini vurgulayan Prof. Dr. Hasan Sözbilir “Deprem üretme potansiyeli bulunan herhangi bir fay hattının neden olabileceği hasarı önceden bilmek büyük önem taşıyor. Hangi mahallede, hangi sokakta, hangi binada ne çapta bir hasar oluşacağını önceden bilmek demek nerelerin kentsel dönüşüme girmesi gerektiğini de bilmek demektir. Bu da zaten deprem master planıdır. Tüm belediyelerin bir önce bu planı oluşturması gerekiyor” dedi.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in ardından konuşan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kurucusu ve AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki ise Kuşadası'nda düzenlenen Deprem ile Kentsel Dönüşüm Kurultayı'na gösterilen ilginin önemine dikkat çekerek “Kuşadası insanının bu konuya bu kadar duyarlı davranması çok önemli” dedi.

Risk yönetiminin çok önemli olduğunu belirten Nasuh Mahruki “Risk yönetimi sürecinde yapılanlar kriz yönetimindeki başarınızı etkiliyor” açıklamasında bulundu.