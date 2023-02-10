Depremde hayatını kaybeden anne ve kızı toprağa verildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 4 kişilik Yeğin ailesinden anne ve 13 yaşındaki kızı Aydın'ın Koçarlı ilçesinde toprağa verildi.

Geçtiğimiz 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde yine Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Yıkıcı depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere; Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde on beş binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, 70 binin üzerinde kişi de yaralandı.

4 kişilik aile yok oldu

Meydana gelen depremlerde enkaz altında kalan askeri personel Özgür Yeğin (42), eşi Yasemin Yeğin (41) ve çocukları Furkan Yeğin (18) ile Zeynep Yeğin'den (13) oluşan 4 kişilik Yeğin ailesi de hayatlarını kaybetti. Yeğin ailesinden baba ve oğlu İstanbul'da, anne ve kızı da Aydın'ın Koçarlı ilçesinde toprağa verildi.

Anne ve kızı dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Anne Yasemin Yeğin ile kızı Zeynep Yeğin için Koçarlı ilçesi Bıyıklı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Hacı Şerif Kaplan Yeni Camii'nde düzenlenen törene Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Per. Albay Hakkı Haktan Armağan, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından anne ve kızın cenazeleri dualar ve gözyaşları içerisinde Bıyıklı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.